فواتير المي والكهرباء !#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/X2l10mYwvl— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 1, 2025
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