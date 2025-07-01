الثلاثاء 2025-07-01 11:37 ص
 

فواتير المي والكهرباء !

فل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 01-07-2025 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   فواتير المي والكهرباء !

اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين ارتفاع مقلق في إصابات السحايا في قطاع غزة

قفل5

فن ومشاهير حسام حبيب يدافع عن شيرين.. وطبيبها يكشف تفاصيل وعكتها

ل

خاص بالوكيل وزارة الصحة: ملتزمون بعلاج مرضى غسيل الكلى وتأمينهم بمستشفيات قريبة

ل

خاص بالوكيل إخماد حريق شبّ في مركبة بالياسمين - فيديو

ر

خاص بالوكيل الصحة تعلن حصيلة جديدة للمصابين بالتسمم الكحولي

اىاى

فن ومشاهير صدمة لجمهور فنان أمريكي شهير بعد نقله للمستشفى وتشخيصه بمرض خطير-صورة

ا

أخبار محلية التهتموني: 63 حافلة ستعمل على مشروع النقل بين عمّان إربد وعمّان جرش

ا

أخبار محلية صرف دفعة جديدة من قروض صندوق إسكان موظفي الأمانة



 
 





الأكثر مشاهدة