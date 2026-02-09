الوكيل الإخباري- في صباح هذا اليوم، لا تثقلوا قلوبكم بما يفوق طاقتها… اتركوا ما لا يُقال لله، وما لا يُفهم للزمن، وما يؤلمكم للدعاء.

اضافة اعلان