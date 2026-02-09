في صباح هذا اليوم، لا تثقلوا قلوبكم بما يفوق طاقتها… اتركوا ما لا يُقال لله، وما لا يُفهم للزمن، وما يؤلمكم للدعاء.

في صباح هذا اليوم، لا تثقلوا قلوبكم بما يفوق طاقتها…— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 9, 2026
اتركوا ما لا يُقال لله، وما لا يُفهم للزمن، وما يؤلمكم للدعاء.#راديو_هلا #الأردن #برنامج_الوكيل pic.twitter.com/1mKTShHnwp
النية الخالصة تصنع أبواباً لا تفتحها الشهادات ولا العلاقات.