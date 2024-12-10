 
الثلاثاء 2024-12-10 03:53 م
 

قريب من أسامة البطاينة يؤكد وصوله الأردن ويجري التحقق من هويته

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الثلاثاء، 10-12-2024 03:44 م

الوكيل الإخباري-    قريب اسامة البطاينة : الذي ظهر بمقطع متداول  بانه أسامة وصل الأردن منتصف الليلة الماضية والجهات الامنية تعمل على التأكد من هويته

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