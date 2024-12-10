قريب من أسامة البطاينة يؤكد وصوله الأردن ويجري التحقق من هويته

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الوكيل الإخباري- قريب اسامة البطاينة : الذي ظهر بمقطع متداول بانه أسامة وصل الأردن منتصف الليلة الماضية والجهات الامنية تعمل على التأكد من هويته

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