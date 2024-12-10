قريب من أسامة البطاينة يؤكد وصوله الأردن ويجري التحقق من هويته

-
أخبار متعلقة
-
هيئة النقل البري: حلول للتطبيقات غير المرخصة في الأردن قريباً
-
وزير الأوقاف: الأردن سيبحث زيادة أعداد الحجاج للموسم المقبل
-
التعليم العالي: نتائج المنح والقروض الجامعية منتصف كانون الثاني 2025
-
الناطق باسم الحكومة: منفذ اطلاق النار في الرابية صاحب اسبقيات جرمية وسجل مخدرات
-
خطة طوارئ شاملة لضمان إيصال الكهرباء لمنازل الأردنيين خلال الشتاء
-
مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات
-
تفاصيل أجور النقل والدفن للموتى في أمانة عمّان
-
معركة "كسر عظم" بين الأطباء والتأمين.. والضحية المواطن