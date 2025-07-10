الخميس 2025-07-10 03:54 م
 

قصتها أبكت الأردنيين.. أم أردنية تناشد بحرقة

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الخميس، 10-07-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   قصتها أبكت الأردنيين.. أم أردنية تناشد بحرقة

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