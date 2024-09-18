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كهرباء اربد: الغاء اصدار الفواتير التقليدية واستبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأربعاء، 18-09-2024 10:44 ص
الوكيل الإخباري-   الغاء اصدار الفواتير التقليدية واستبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية لمزيد من التفاصيل مدير عام شركة الكهرباء اربد - المهندس بشار التميمي اضافة اعلان
 
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