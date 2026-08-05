لماذا تتدخل رقباء السير رغم وجود الإشارات؟ خبير مروري يوضح لــ الوكيل السبب#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/JKqLoVkTPf— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 5, 2026
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