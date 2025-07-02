الأربعاء 2025-07-02 04:04 م
 

ماذا تفعل في حال كنت موظف ولـم يتـم إشـراكـك فـي الضمان الاجتماعي؟

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 02-07-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-   ماذا تفعل في حال كنت موظف ولـم يتـم إشـراكـك فـي الضمان الاجتماعي؟

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