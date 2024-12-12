مالا تعرفه عن #سجن_صيدنايا #الاردن #سوريا_الان #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/5BY1oiJm7O— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 12, 2024
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