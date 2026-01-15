ما هي شدة المنخفض الجوي القادم للأردن يوم الأحد المقبل؟#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/74EDkUJ7qE— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 15, 2026
-
أخبار متعلقة
-
سبحان الله.. ليلة الإسراء والمعراج هي معجزة إلهية ❤
-
اغتنموا الأجر في ليلة الإسراء والمعراج واكثروا من الصلاة على حبيبنا محمد ﷺ ❤️
-
اللهم رحمتك بمن لا مأوى له اللهم اجزهم خيرًا بما صبروا ❤️
-
المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد ليل الاثنين
-
"بعتدوا على الناس".. مواطنة تشكو من ظاهرة التسول في القويسمة
-
شكاوى متزايدة من إشارة الصناعة–صويلح.. والأمانة تدرس إلغاءها
-
وزارة التعليم العالي تتابع أوضاع سكن طالبات أردنيات مبتعثات في أرمينيا
-
أمطار غزيرة وزخات ثلجية".. تفاصيل المنخفض القبرصي القادم للأردن