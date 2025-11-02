الأحد 2025-11-02 01:56 م
 

متى بدنا نعرف نتعامل مع سيارة الاسعاف ؟

نم
الإعلامي محمد الوكيل
 
الأحد، 02-11-2025 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   متى بدنا نعرف نتعامل مع سيارة الاسعاف ؟

اضافة اعلان

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

طب وصحة معلومات عن البطاطا المقلية.. تعرفوا إليها

مطار بروكسل الدولي في بلجيكا

عربي ودولي تحقيق في بلجيكا بعد تحليق مسيّرات فوق قاعدة عسكرية

لا

طب وصحة وضعية النوم ليست الحل.. إليك سر تقليل حموضة المعدة

قب

طب وصحة خبراء: توقيت الوجبات بنفس أهمية نوعية الطعام

الخارجية تستلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى المملكة

أخبار محلية الخارجية تستلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى المملكة

أصيب عشرة أشخاص بجروح خطيرة، تسعة منهم في حالة خطرة، جراء هجوم طعن وقع على متن قطار متجه من دونكاستر إلى محطة كينغز كروس في لندن. ونقلت هيئة البي بي سي البريطانية بيان الشرطة البريطانية اليوم الأحد، أ

عربي ودولي إصابة 10 أشخاص بهجوم طعن في قطار ببريطانيا

ف34

طب وصحة 5 عادات يومية تهدد عمودك الفقري ورقبتك

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية العقبة: ورشة تدريبية بعنوان "مهارات تصميم المبادرات المجتمعية"



 
 





الأكثر مشاهدة