مجريات العملية الانتخابية منذ الساعة 07:00 صباحا

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الوكيل الإخباري- الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب "محمد خير الرواشدة" يحدثنا عن مجريات العملية الانتخابية منذ الساعة 07:00 صباحاً، والنسب والمحافظات الأعلى نسبة في عدد الاقتراع، والمخالفات المسجلة من قبل الهيئة اضافة اعلان









