مجموعة شركات أبو عودة: التكريم الملكي حافز لنا ونتطلع للمزيد في خدمة الاقتصاد الوطني

يتحدث عبر برنامج الوكيل عن تكريم جلالة الملك لمجموعة شركات ابو عودة اخوان، بفوزها بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز عن القطاع الخاص ، والخطط المستقبلية للشركة والافرع المنتشرة في مختلف مناطق المملكة
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