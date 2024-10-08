 
الثلاثاء 2024-10-08 01:03 م
 

مجموعة شركات أبو عودة: التكريم الملكي حافز لنا ونتطلع للمزيد في خدمة الاقتصاد الوطني

جلالة الملك يسلم الجائزة للسيد محمد أبو عودة
جلالة الملك يسلم الجائزة للسيد محمد أبو عودة
الثلاثاء، 08-10-2024 12:05 م
الوكيل الإخباري-   مدير عام مجموعة شركات ابو عودة اخوان - السيد محمد ابو عودة اضافة اعلان

يتحدث عبر برنامج الوكيل عن تكريم جلالة الملك لمجموعة شركات ابو عودة اخوان، بفوزها بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز عن القطاع الخاص ، والخطط المستقبلية للشركة والافرع المنتشرة في مختلف مناطق المملكة
 
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