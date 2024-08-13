 
الثلاثاء 2024-08-13 10:10 ص
 
 

مرصد الزلازل: منطقة وقوع الزلزال الأخير نشطة ومعروفة تاريخيا بحدوث الزلازل

زلزال
تعبيرية




 

الثلاثاء، 13-08-2024 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   مرصد الزلازل: هزة أرضية شمال سوريا بقوة 5.4 ريختر، التفاصيل مع مدير مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة الأردنية المهندس غسان سويدان عبر برنامج الوكيل 

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