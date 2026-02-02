الإثنين 2026-02-02 12:54 م

مستجدات الكتلة الهوائية الباردة القادمة إلى المملكة

65
الإعلامي محمد الوكيل
 
الإثنين، 02-02-2026 11:56 ص
الوكيل الإخباري-   مستجدات الكتلة الهوائية الباردة القادمة إلى المملكة
 
اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

معبر رفح يعود للحياة بعد أكثر من عام ونصف من الإغلاق شبه الكامل

فلسطين معبر رفح يعود للحياة بعد أكثر من عام ونصف من الإغلاق شبه الكامل

ل

عربي ودولي عراقجي: إيران عند منعطف حاسم مع واشنطن.. مستعدون للاتفاق أو المواجهة

تعرفوا إلى فوائد زيت الأفوكادو.. تفاصيل تقدّم الكثير

طب وصحة تعرفوا إلى فوائد زيت الأفوكادو

أكثر من 48 ألف فرصة عمل جديدة في الأردن خلال النصف الأول من 2025

أخبار محلية أكثر من 48 ألف فرصة عمل جديدة في الأردن خلال النصف الأول من 2025

ضبط سائق إثر تدخينه الأرجيلة أثناء القيادة - صورة

أخبار محلية ضبط سائق إثر تدخينه الأرجيلة أثناء القيادة - صورة

ب

أخبار محلية الأشغال تزيل الأكشاك المخالفة على شارع الـ100

فلبؤر

فيديو الوكيل شركة الكهرباء الاردنية: ليس من الضروري دفع الفاتورة المعترض عليها قبل الإعتراض

توضيح هام من المواصفات وهيئة الطاقة حول أسطوانات الغاز البلاستيكية

أخبار محلية توضيح هام من المواصفات وهيئة الطاقة حول أسطوانات الغاز البلاستيكية



 






الأكثر مشاهدة