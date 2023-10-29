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الأحد، 29-10-2023 01:44 م

مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال خلال قطع الاتصالات في غزة



الوكيل الإخباري- نقلت قناة الجزيرة الاخبارية مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعد قطع الاتصالات في غزة تجد طريقها إلى منصات التواصل بعد العودة التدريجية للإنترنت في القطاع
 
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