مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال خلال قطع الاتصالات في غزة

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مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعد قطع الاتصالات في غزة تجد طريقها إلى منصات التواصل بعد العودة التدريجية للإنترنت في القطاع#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/kbkIFDvAEk— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 29, 2023
مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعد قطع الاتصالات في غزة تجد طريقها إلى منصات التواصل بعد العودة التدريجية للإنترنت في القطاع#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/kbkIFDvAEk— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 29, 2023