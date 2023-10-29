مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال خلال قطع الاتصالات في غزة

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

نقلت قناة الجزيرة الاخبارية مشاهد من مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعد قطع الاتصالات في غزة تجد طريقها إلى منصات التواصل بعد العودة التدريجية للإنترنت في القطاع