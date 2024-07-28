⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697689 الوكيل الإخباري- رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ومساعد الرئيس التنفيذي لمياه الزرقاء في شركة مياهنا المهندس وسام الحياري يتحدثان عبر "برنامج الوكيل"، عن مشكلة توصيل المياه بين بلدية الزرقاء وشركة مياهنا اقرأ أيضاً حديث حول تفاصيل خدمات البيع الإلكتروني في دائرة الأراضي والمساحة "الوكيل الإخباري" يرصد افتتاح الدورة الـ38 لمهرجان جرش فرحة عارمة لطلبة التوجيهي بانتهاء الإمتحانات آراء طلاب التوجيهي بمستوى أسئلة امتحان اللغة الانجليزية آراء طلاب التوجيهي بمستوى امتحان الفيزياء آراء طلبة التوجيهي حول مستوى أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الأولى طلبة توجيهي: امتحان التربية الاسلامية سهل ومباشر وزير الأوقاف يتحدث عن موسم الحج لهذا العام أسعار ومواصفات الأضاحي الجيدة