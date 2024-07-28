الوكيل الإخباري- رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ومساعد الرئيس التنفيذي لمياه الزرقاء في شركة مياهنا المهندس وسام الحياري يتحدثان عبر "برنامج الوكيل"، عن مشكلة توصيل المياه بين بلدية الزرقاء وشركة مياهنا

