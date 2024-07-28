 
الأحد 2024-07-28 12:27 م
 
 

مشكلة توصيل المياه بين بلدية الزرقاء وشركة مياهنا

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأحد، 28-07-2024 10:59 ص

 

 الوكيل الإخباري- رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ومساعد الرئيس التنفيذي لمياه الزرقاء في شركة مياهنا المهندس وسام الحياري يتحدثان عبر "برنامج الوكيل"، عن مشكلة توصيل المياه بين بلدية الزرقاء وشركة مياهنا

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين يعلن عن أنظمة قتالية ضاربة متطورة

تعبيرية

طب وصحة دراسة: وراثة السكري من النوع الأول من الأب أكثر خطورة

1.26 مليار دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية حتى أيار

اقتصاد محلي 1.26 مليار دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية حتى أيار

غزة

فلسطين صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية





 


 



الأكثر مشاهدة