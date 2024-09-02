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الوكيل الإخباري- معرض "سوفكس" ينطلق لأول مرة من أرض المعارض، تفاصيل مشروع أرض المعارض وأهم معالمه، والهدف منه، يتحدث عنه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي اضافة اعلان





