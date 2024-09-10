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مفتي المملكة: بيع الأصوات في الانتخابات النيابية حرام

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الثلاثاء، 10-09-2024 10:48 ص
الوكيل الإخباري-   مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أحمد الحسنات، يتحدث عن أهمية واجب المشاركة في عملية صنع القرار، وحرمة بيع الأصوات في العملية الانتخابيةاضافة اعلان
 
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