مفتي المملكة: بيع الأصوات في الانتخابات النيابية حرام

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الوكيل الإخباري- مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أحمد الحسنات، يتحدث عن أهمية واجب المشاركة في عملية صنع القرار، وحرمة بيع الأصوات في العملية الانتخابية اضافة اعلان







