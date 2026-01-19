مواطنون: كاميرا إشارة شارع عبدالله غوشة تُربك السائقين.. "فلاش مخالفات" والإشارة خضراء، وأمانة عمّان ترد عبر "برنامج الوكيل" #سوشال_الوكيل #راديو_هلا pic.twitter.com/Zj7wPvZUii— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 19, 2026
