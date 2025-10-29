مواطن: ارواح ابناء الاردنيين احنا مش لازم نسكت عنها#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/AvirRbF1uP— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 29, 2025
