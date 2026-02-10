مواطن : هذا ما حدث لقبر والدتي في مقبرة الرصيفة القديمة #الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/dFBbx3sTM5— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 9, 2026
-
أخبار متعلقة
-
🔊أم أردنية تناشد حول مخاطر لعبة (روبلوكس - Roblox) على الأطفال
-
عملية احتيال كبرى استهدفت تجّار سيارات في الأردن
-
شارع خطير على طريق العارضة
-
في صباح هذا اليوم، لا تثقلوا قلوبكم بما يفوق طاقتها… اتركوا ما لا يُقال لله، وما لا يُفهم للزمن، وما يؤلمكم للدعاء.
-
بدء خصخصة خدمات النظافة في عمّان اعتباراً من مطلع نيسان
-
وين رايحين احنا ؟
-
هل اسعار ايجار الشقق بالعاصمة عمان مبالغ بها ؟ وما علاقة عدد افراد الأسرة !؟
-
شركة الكهرباء الاردنية: ليس من الضروري دفع الفاتورة المعترض عليها قبل الإعتراض