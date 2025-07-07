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مواطن يناشد: صديقي فارق الحياة والتحق بابنتَيه في حادث مؤسف على هذا الطريق.. مين راح يتحرك؟

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الإثنين، 07-07-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري- مواطن يناشد: صديقي فارق الحياة والتحق بابنتَيه في حادث مؤسف على هذا الطريق.. مين راح يتحرك؟

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