"مواطن يناشد: صديقي فارق الحياة والتحق بابنتَيه في حادث مؤسف على هذا الطريق.. مين راح يتحرك؟"#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/EiB0HuX2xX— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 7, 2025
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