هل توجد موجة حارة في طريقها إلى الأردن هذا الأسبوع ؟ .. الأرصاد الجوية توضح#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/A00akMfbwq— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 14, 2026
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