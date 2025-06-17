الثلاثاء 2025-06-17 02:44 م
 

هل من الممكن أن تتأثر أسعار المحروقات في الأردن في ظل الأحداث في المنطقة؟

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 17-06-2025 02:33 م
الوكيل الإخباري-   هل من الممكن أن تتأثر أسعار المحروقات في الأردن، في ظل الأحداث في المنطقة؟ | الخبير في مجال النفط والمحروقات المهندس هاشم عقل يجيب على هذا الاستفسار
 
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