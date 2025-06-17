الوكيل الإخباري- هل من الممكن أن تتأثر أسعار المحروقات في الأردن، في ظل الأحداث في المنطقة؟ | الخبير في مجال النفط والمحروقات المهندس هاشم عقل يجيب على هذا الاستفسار

اضافة اعلان