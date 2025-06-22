الأحد 2025-06-22 02:52 م
 

هل يتأثر الأردن في حال ضرب مفاعل ديمونا؟

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الأحد، 22-06-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-  هل يتأثر الأردن في حال ضرب مفاعل ديمونا؟

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