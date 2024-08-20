هيئة الطاقة توضح حول آليات منح موافقات تركيب أنظمة الطاقة المتجددة

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الوكيل الإخباري- هل تم إعادة النظر في آليات منح موافقات تركيب أنظمة الطاقة المتجددة؟ | رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عبر برنامج الوكيل اضافة اعلان





