هيئة النقل البري: حلول للتطبيقات غير المرخصة في الأردن قريباً

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الوكيل الإخباري- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري يعلن عبر برنامج الوكيل عن تطبيق خاص بالتاكسي الأصفر تحت اسم "Yellow Taxi" وإطلاقه للمستخدمين قريباً

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