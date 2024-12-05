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هيئة النقل البري: حلول للتطبيقات غير المرخصة في الأردن قريباً

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   مدير عام هيئة تنظيم النقل البري يعلن عبر برنامج الوكيل عن تطبيق خاص بالتاكسي الأصفر تحت اسم "Yellow Taxi" وإطلاقه للمستخدمين قريباً

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