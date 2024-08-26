هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

10:31 ص

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الوكيل الإخباري- ملاحظات حول تعديل عدادات سيارات التاكسي التي تم دمجها لمحافظة العاصمة عمان من قبل هيئة تنظيم النقل البري | الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح اضافة اعلان







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