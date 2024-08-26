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هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

عداد تاكسي
عداد تاكسي
الإثنين، 26-08-2024 10:31 ص
الوكيل الإخباري-   ملاحظات حول تعديل عدادات سيارات التاكسي التي تم دمجها لمحافظة العاصمة عمان من قبل هيئة تنظيم النقل البري | الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح اضافة اعلان


 
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فيديو الوكيل هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

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خاص بالوكيل هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

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