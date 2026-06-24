والد الشاب المصاب "عبدالرحمن طريش" يروي تفاصيل الحالة الصحية لابنه بسبب حالة التدافع في الساحة الهاشمية#برنامج_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/AnohbaCtsM— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 24, 2026
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