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والد الشاب المصاب "عبدالرحمن طريش" يروي تفاصيل الحالة الصحية لابنه بسبب حالة التدافع في الساحة الهاشمية

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 24-06-2026 02:44 م

الوكيل الإخباري-   والد الشاب المصاب "عبدالرحمن طريش" يروي تفاصيل الحالة الصحية لابنه بسبب حالة التدافع في الساحة الهاشمية

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