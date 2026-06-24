الوكيل الإخباري- والد فتى حادثة التدافع المرحوم زيد الدماسي : "حاولنا الاتصال به لكنه لم يجيب..وقد مررنا بفاجعة سابقة بوفاة أخيه يوم ولادة زيد"

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