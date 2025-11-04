وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لـ #برنامج_الوكيل : نراهن على وعي مستخدم شبكة الإنترنت في مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/ArG4D9xDWM— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 4, 2025
