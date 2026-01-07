وزارة التعليم العالي تتابع أوضاع سكن طالبات أردنيات مبتعثات في أرمينيا#برنامج_الوكيل #الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/QiKkqbUVxS— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 7, 2026
-
أخبار متعلقة
-
أمطار غزيرة وزخات ثلجية".. تفاصيل المنخفض القبرصي القادم للأردن
-
شكاوى مواطنين من استيفاء مبالغ مالية بدل كروكه عن سنوات سابقة عند ترخيص مركباتهم.. واتحاد التأمين يوضح
-
وزارة التربية: توقعات باعلان نتائج امتحان التوجيهي (التكميلي) في النصف الاول من شهر شباط المقبل
-
وزارة التربية: 190 مخالفة رصدت في امتحانات التوجيهي ( التكميلي) منها 3 طلاب تمكنوا من تصوير ورقة الامتحان
-
رسالة نهاية العام من برنامج الوكيل: عامٌ كامل انقضى كنا معكم فيه بكل تفاصيله، شاركناكم قضاياكم ،همومكم،فرحكم، على أمل اللقاء بكم في العام الجديد بكل خير،، كل عام وأنتم وأردننا العزيز بألف خير ❤️
-
تجمعات مياه الأمطار في الشوارع ... وضرورة تكثيف المراقبة على المشاريع السكنية
-
استغاثة مواطن بعد غرق بيته بمياه الأمطار في عمان
-
مواطن: قلاب لبلدية الرصيفة كل يوم بكب “زبالته” بالسيل