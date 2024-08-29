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وزارة الصحة توضح حول ارتفاع سعر شهادة خلو الأمراض

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الخميس، 29-08-2024 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة يجيب عبر برنامج الوكيل، حول ملاحظات وردت عن ارتفاع سعر شهادة خلو الأمراض اضافة اعلان
 
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