وزارة الصحة توضح حول ارتفاع سعر شهادة خلو الأمراض

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الوكيل الإخباري- مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة يجيب عبر برنامج الوكيل، حول ملاحظات وردت عن ارتفاع سعر شهادة خلو الأمراض اضافة اعلان













