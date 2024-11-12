وزير الأوقاف: التسجيل الأولي للحج نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- رداً على ملاحظة وردت لـ برنامج الوكيل.. وزير الأوقاف الدكتور "محمد الخلايلة" يتحدث حول الوقف الذي يتصدق به مواطنون للأوقاف لإنشاء مراكز الأيتام وتحفيظ القرآن .. وفتح التسجيل الأولى للحج

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