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وزير الأوقاف: التسجيل الأولي للحج نهاية الشهر الحالي

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الثلاثاء، 12-11-2024 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   رداً على ملاحظة وردت لـ برنامج الوكيل.. وزير الأوقاف الدكتور "محمد الخلايلة" يتحدث حول الوقف الذي يتصدق به مواطنون للأوقاف لإنشاء مراكز الأيتام وتحفيظ القرآن .. وفتح التسجيل الأولى للحج 

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فيديو الوكيل وزير الأوقاف: التسجيل الأولي للحج نهاية الشهر الحالي

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