وزير الصحة: قرار تنظيم مواعيد صرف الأدوية هدفه تقليل الازدحام وراحة المواطن#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/c8x6Dou2h5— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 28, 2025
-
أخبار متعلقة
-
الإعلامي محمد الوكيل: مبارك للنشامى
-
"حفيظ دراجي" يعلق على حظوظ المنتخب الأردني في بطولة كأس العرب
-
الاعلامي محمد الوكيل يوجه رسالة للنشمي يزن النعيمات
-
والد يزن نعيمات: السلامي أب وهذا سبب نجاحه
-
والد يزن النعيمات في اتصال عبر برنامج الوكيل : يزن بخير و احنا بنستمد المعنوية منه
-
الإعلامي محمد الوكيل وتغطية لتفاعل جماهير النشامى قبل انطلاق المباراة
-
الجماهير الاردنية في ساحة كتارا لمؤازرة منتخب النشامى استعداداً لمباراة الاردن يوم غد في كأس العرب
-
اعلان موعد التقديم للمنح والقروض الجامعية خلال 48 ساعة بهذه الآلية