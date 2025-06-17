الثلاثاء 2025-06-17 11:40 ص
 

وعي المواطن هو الحصن الأول للوطن

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الإعلامي محمد الوكيل عبر برنامج الوكيل
 
الثلاثاء، 17-06-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   وعي المواطن هو الحصن الأول للوطن

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