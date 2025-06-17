وعي المواطن هو الحصن الأول للوطن#راديو_هلا #الأردن #برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/FF8vNU8B3p— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 17, 2025
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