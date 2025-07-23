الأربعاء 2025-07-23 04:48 م
 

4 آلاف مراجع يومياً لمستشفى الزرقاء الحكومي واستحداث أقسام جديدة قريباً

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 23-07-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   4 آلاف مراجع يومياً لمستشفى الزرقاء الحكومي واستحداث أقسام جديدة قريباً

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