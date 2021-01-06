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الأربعاء، 06-01-2021 01:40 م

أكبر مغلسة سيارات بالعالم تستقبل 4 آلاف سيارة يوميا في ألمانيا



الوكيل الاخباري - تعد مغلسة "مستر ووش" الألمانية، أكبر مغسلة للسيارات في العالم، إذ تنظف ما يقرب من 4 آلاف سيارة يوميا.

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يعمل في المغسلة، التي تقع في مدينة شتوتغارت الألمانية، أكثر من 100 موظف، وجميعهم متخصصون ومتمرسون مع أفضل الأجهزة وأكثرها تقدما لجعل السيارات في أبهى حُلة، وفقا لتقرير نشره موقع "ياهو نيوز يو كيه".


وأكد التقرير أن المغسلة تقدم مستوى عالي من العناية والاهتمام بالتفاصيل ما جعلها جاذبة لآلاف العملاء يوميا.

 



وأضاف التقرير أن مركز العناية بالسيارات يستخدم مضخات عملاقة لضغط المياه، كما يتم الاستعانة بالمياه المعاد تدويرها والتي تم جمعها من الغسلات السابقة، إذ يتم معالجتها في محطة داخل المغسلة، ومن ثم يتم تخزينها للاستخدام أثناء عمليات الغسيل التالية، ويُساعد ذلك في تقليل فواتير المياه، مع الحفاظ على المياه أيضا.


ويستهلك نظام التجفيف الساخن وحده 6 آلاف كيلووات/ساعة، أو ما يكفي من الطاقة لأسرتين في المتوسط سنويا.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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