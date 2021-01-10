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الأحد، 10-01-2021 10:44 ص

الحاجة أم الاختراع .. مراهق أفريقي طموح يصنع سيارة بنفسه



الوكيل الاخباري - أُلهم صبي بتحويل الخردة المعدنية إلى سيارة محققا حلمه بقيادة مركبة خاصة به رغم صغر سنه.

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ورفض أوبانكنغ تيتيلي، البالغ من العمر 17 عاما، من جنوب أفريقيا، انتظار التخرج من المدرسة وادخار الأموال لشراء سيارة وقرر جمع الخردة المعدنية لتحقيق حلمه.


وشارك تيتيلي بإنجازه المذهل على"فيسبوك" ، حيث قال: "لم أستطع الانتظار وشراء سيارة بعد إنهاء المدرسة، لذلك قمت بصنعها. وحلمي هو أن أنتج بفخر سيارة جنوب أفريقية ذات يوم ".

 


وصمم الصبي السيارة على شكل شاحنة صغيرة، من أجزاء دراجات وصفائح معدنية ومحرك، تم تلحيمها معًا.


وكشف الصبي إنه كان يصلح السيارات منذ الطفولة. وقال: "كنت أساعد والدي في إصلاح السيارات، عندما كنت صغيرًا، وهذا جعلني مهتمًا بتصنيع السيارات".
وبدأ تيتيلي في جمع الخردة المعدنية منذ عام 2018، بما في ذلك عجلات الدراجات وقطع الغيار الأخرى.

 


وأشار تيتيلي، "اشترى لي والدي سكوتر مستعمل لإنهاء مشروعي وقد نجح الأمر". وتابع، "لم يساعدني أحد لأنني أردت أن أرى ما إذا كان بإمكاني فعل ذلك بنفسي، والشيء الوحيد الذي علمني إياه والدي هو اللحام والإصلاح وكيفية استخدام الجلاخة".


من الملاحظ أن هذه ليست السيارة الأولى التي يصنعها تيتيلي. حيث تظهر مقاطع الفيديو وهو يركب سيارتين صنعهما بنفسه.

 


وفتح الصبي غطاء سيارته المعدنية في أحد المقاطع لإظهار المحرك الذي صنعه باستخدام محرك سكوتر، كما كشف أن سيارته تحتوي على راديو وأشار إلى استخدامه مواد القابلة لإعادة التدوير مثل علب القهوة.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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