السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 12:47 م

العثور على شجرة في اليونان عمرها 20 مليون سنة



الوكيل الاخباري - عثر علماء يونانيون في جزيرة ليسبوس البركانية، على شجرة متحجرة نادرة لا تزال فروعها وجذورها سليمة بعد 20 مليون عام.

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تم العثور على الشجرة أثناء أعمال الطرق بالقرب من غابة قديمة تحجرت منذ ملايين السنين في جزيرة شرقي البحر الأبيض المتوسط وتم نقلها من الموقع باستخدام آلات خاصة.


يقول البروفيسور نيكوس زوروس، من متحف التاريخ الطبيعي للغابة المتحجرة في ليسبوس، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على شجرة في حالة جيدة مع فروع وجذور منذ أن بدأت الحفريات في عام 1995.

 



وحفظت الشجرة المتحجرة، التي يبلغ طولها نحو 19 مترا، بطبقة سميكة من الرماد البركاني بعد سقوطها.


كما وتم العثور على عدد كبير من أوراق أشجار الفاكهة في نفس المكان، إضافة إلى الصورة مع عظام الحيوانات من المنطقة العامة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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