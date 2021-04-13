الهند .. لحظة إنقاذ فيل سقط في بئر عميقة

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ فيل من بئر عميقة معطلة، شمال شرقي الهند.

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وبحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندية الرسمية، فإن مسؤولين شاركوا في عملية إنقاذ الفيل من البئر البالغ عمقها 15 قدما في مقاطعة أوديشا.



وأشارت الصحيفة إلى أن الفيل الذي تم إنقاذه، يوم السبت الماضي، سقط في البئر، يوم الجمعة، بينما كان يتجول في المنطقة.





"The calf fell into the well while it was roaming in the area on Friday night," said Rabi Narayan Mohanty, Range Officer, Deuli Forest Range. #WATCH | An elephant calf was rescued from a 15-feet deep well at a village in Mayurbhanj district of Odisha on Saturday."The calf fell into the well while it was roaming in the area on Friday night," said Rabi Narayan Mohanty, Range Officer, Deuli Forest Range. pic.twitter.com/TPIrWN52Ti April 10, 2021

وأظهر مقطع الفيديو عملية إنقاذ الفيل بمساعدة آلة رفع ثقيلة، بينما تجمع الكثير من السكان في موقع الحادث لمشاهدة العملية.



ووفقا للصحيفة، فإن السكان المحليين علموا بالحادث أولا، ثم أبلغوا مسؤولي الغابات الذين تولوا مهمة إنقاذ الفيل الصغير.







المصدر : سبوتنك