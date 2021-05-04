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الثلاثاء، 04-05-2021 01:59 م

بالبنزين.. سائق بريطاني ينجح في صد لصوص حاولوا سرقته في محطة وقود



الوكيل الاخباري - كشف مقطع صادم لرجل يصد مجموعة من اللصوص حاولوا سرقة سيارته بشكل ذكي داخل إحدى محطات الوقود.

وتوضح اللقطات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، زبونًا يملأ سيارته بالديزل أو البنزين في محطة بنزين عندما اقتربت منه شاحنة بيضاء محملة بالرجال الملثمين.

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تقف الشاحنة بالقرب من سيارة الزبون بسرعة عالية ويقفز منها ثلاثة رجال مقنعين ، فيما يمكن أن يفسر على أنه هجوم أو سرقة.

 



ولكن ، صاحب السيارة  تمكن بسرعة بديهة من صد هجوم اللصوص المقنعة  عبر رشهم  بالبنزين في محاولة للحفاظ على سلامته من هذا الهجوم.

بينما يحاول اثنان الفرار ، يحاول أحدهما الالتفاف حول الجزء الخلفي من السيارة والقفز إلى مقعد السائق ، لكن صاحب السيارة يقاومه ويضربه  بخرطوم البنزين.

 وفي النهاية  تبدأ الشاحنة في الانسحاب أثناء رشها بالبنزين ، وتُرك الرجال الثلاثة الملثمين يركضون وراءها في محاولة للفرار.

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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