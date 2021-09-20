برلين .. فطيرة ذهبية بقيمة 2.5 مليون يورو

الوكيل الاخباري - عرضت الشطيرة أو البيغل الذهبية البالغ قيمتها 2.5 مليون يورو ضمن أسبوع الفن المقام في العاصمة الألمانية برلين.

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ويُعتبر هذا العمل الفني، المُسمى "من يريد العيش إلى الأبد؟"، آخر أعمال الفنان الألماني تيم بينغل، ويتكون من 27 قطعة منفردة من الذهب عيار 18 قيراط.



وستُعرض القطعة الذهبية بعد انتهاء أسبوع الفن في برلين في معارض أخرى بمدينة ميامي وربما في المملكة المتحدة وروسيا.





المصدر : روسيا اليوم