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الإثنين، 05-04-2021 12:02 م

حيتان الأوركا تشن هجوما جماعيا على سفينة في البحر المتوسط وتتسبب بكارثة



الوكيل الاخباري - شنت مجموعة حيتان قاتلة هجوما جماعيا عنيفا على سفينة شراعية ضخمة كانت تقطع مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط والمحيط الهادئ.

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هاجمت مجموعة من حيتان الأوركا المفترسة أو كما يطلق عليها "الحيتان السفاحة" سفينة شراعية تحمل اسم (سيرينا 4)، وانتزعت دفتها المركزية وتسببت بمشكلة كبيرة للسفينة قبالة ساحل كيب سبارتيل مساء السبت الماضي.

وكادت الحيتان أن تتسبب بكارثة كبيرة للسفينة الشرعية وطاقمها، بعد أن دمرت دفة التوجيه، ليفقد الطاقم القدرة على توجيه السفينة، لكن لحسن الحظ لم تكن بعيدة عن السواحل الإسبانية.

 



ويظهر قبطان السفينة، في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وهو يستخدم العصي في محاولة لإبعاد الحيتان.


وحاول باقي أفراد الطاقم إفزاع الحيتان وإبعادها من خلال الصراخ وإصدار الأصوات ورمي بعض المعدات والقطع المتوفرة على سطح السفينة، لكن الحيتان استمرت بضرب السفينة بأجسامها.


وصدم الفريق عندما وجه شعاعا من الضوء باتجاه المياه حيث ظهرت مجموعة كبيرة من الحيتان القاتلة تحيط بالسفينة التي أصبحت بلا موجه.

وعلى الرغم من وجود دفة مكسورة، تمكنت السفينة من الرسو في ميناء جنوبي إسبانيا، حيث تعرض قارب آخر، يحمل اسم (أني واي) يرفع العلم الأمريكي، لهجوم آخر من قبل مجموعة من الحيتان القاتلة، لكن الطاقم والسفينة كانوا في حالة يرثى لها بعد أن تسربت المياه إلى داخل القارب قبل إنقاذهم.


وقال ألفريدو لوبيز، عالم الأحياء ومنسق دراسة الثدييات البحرية في تصريحات نقلتها الصحيفة: "لا يريدون إحداث أي ضرر، لكن لديهم (الحيتان) مهمة، عندما يجدون قوارب يحاولون تفحصها وتحدث تلك التفاعلات، لكن ليس لديهم نية لإصابة الناس أو مهاجمتهم".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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