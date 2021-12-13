الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

محافظ المفرق : إعادة 16 شخصا من الجاليين الى مناطق سكناهم في المحافظة 

الفراية يوضح: لا قرار بإلغاء الحفلات في عمان

الزراعة تنفي وقف استيراد اللحوم والمواشي من جورجيا

النائب الزعبي: وزير الشباب غايب فيلة.. وأعاد "الرمثا" إلى سايكس بيكو

بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بأوميكرون

توقعات بتثبيت اسعار المحروقات الشهر المقبل

العسعس: الإنفاق الفعلي لا ينشر في الموازنة

سعيدان لـ"الوكيل الاخباري": أنا من أحال التعيينات لمكافحة الفساد.. والناصر "ورطني"

"النواب" يحول وزير المياه السابق إلى مكافحة الفساد بسبب "التعيينات"

النائب المومني تسأل حول اتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين، 13-12-2021 01:11 م

أب عراقي يبيع ابنته مقابل 30 ألف دولار والمحكمة تصدر الحكم

WhatsApp Image 2021-12-13 at 3.15.07 AM


الوكيل الإخباري-أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن عشر سنوات بحق أب باع ابنه مقابل 30 ألف دولار.

اضافة اعلان

 

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن "أحد أصدقاء الأب المجرم اتصل به وطلب منه شراء طفلا بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي لغرض التبني".


وأضاف، أن "الأب أبلغه أنه على استعداد لبيع ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات".


وتابع المجلس: "بمتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة شكل فريقا للعمل في مديرية المكافحة المختصة، وتم على إثرها القبض على الأب بالجرم المشهود".


وأشار إلى أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 6/ أولا وخامسا من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2021-09-30-b091185d16

مصر ...وفاة عريس ليلة الحنة والتقرير الطبي يكشف السبب

image

مهندس مصري يقتل زوجته ويلقي بنفسه من الطابق ال12

7a2217c2-e335-4b63-9b2d-e617425fb3cb

زوجة تنهي حياة زوجها بسبب وجبة عشاء في مصر

1220213155934295002965

4 إصابات بتصادم حافلة وتريلا على الصحراوي

erer-1

السعودية..شخص يطلق النار على الشرطة بعد سرقته سيارة - فيديو

1220211283527758392015

هكذا أنقذ رجال السير طفلاً كان يمشي لوحده داخل نفق الداخلية

أخبار متعلقة
1-1363330

صورة سيلفي تفضح مجرما تبحث عنه الشرطة في إيطاليا

1638364651_image-780x470

مصر: السجن 4 سنوات عقوبة سمسار السفر إلى الكويت

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cudHVya2V5YWxhYW4ubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzExLzQ1NzgtNTQuanBnIjs=

قصة مقتل طفل على يد والده بطريقة مأساوية في بريطانيا