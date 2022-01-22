السبت 22-01-2022
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إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم
القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد
بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"
الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور
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استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا
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الاستثمار الأوروبي يمول مبادرة كوفاكس للقاحات كورونا بـ 300 مليون يورو
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