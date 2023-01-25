أمريكا.. كلب يقتل صياداً بالرصاص

الوكيل الإخباري- قُتل صياد من ولاية كانساس الأمريكية بطريق الخطأ، برصاص كلب داس على بندقية كانت موجودة في مؤخرة الشاحنة التي كان فيها، وفقاً للشرطة.

اضافة اعلان



الصياد الضحية، الذي لم يتم التعرف عليه، كان في مقعد الراكب الأمامي في الشاحنة في وقت متأخر من يوم السبت مع كلب في الخلف مع معدات الصيد، بما في ذلك بندقية.



ونقلت الصحف الأمريكية عن الشرطة قولها إن «كلب مالك الشاحنة داس على البندقية بطريق الخطأ، ما تسبب في إطلاق النار، فأصابت الرصاصة الصياد الذي توفي متأثراً بجراحه في مكان الحادث».



ولم يتضح على الفور ما إذا كان القتيل هو صاحب الشاحنة أم أن شخصاً آخر كان معه في مقعد السائق في ذلك الوقت. كما لم يتضح ما إذا كانت الشاحنة تتحرك أم متوقفة عندما أصيب الصياد في ظهره.



ولم يذكر المسؤولون في الشرطة أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك هوية الضحية، على الرغم من أن بعض التقارير ذكرت أنه كان يبلغ من العمر 32 عاماً.

ولم يتضح أيضاً ما حدث للكلب القاتل.



أثارت أخبار المأساة دعوات للصيادين للالتزام دائماً بقواعد سلامة السلاح، إضافة إلى بعض الردود اللاذعة، ما أغضب أصدقاء الضحية.





عكاظ