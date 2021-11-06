السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

5054 رخصة ممنوحة في قطاع الطاقة والمعادن عام 2020

ما خفي أعظم يتصدر تويتر بعد الكشف عن أسر ضابطين من الموساد

شكاوى من انتشار الكلاب الضالة في إربد

دعوات لمصفوفة تنفيذية لملفات الزيارات الملكية

الأونروا: إجازات اجبارية بدون راتب للعاملين

أولياء أمور يشتكون من قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

أولياء أمور طلبة: تسجيل عدد كبير من اصابات كورونا بمدرسة خاصة في السلط

تنويه من وزارة العدل حول الخدمات الالكترونية التي تقدمها

وفيات السبت 6-11-2021

التعليم العالي تحسم الجدل حول اقامة حفلات التخرج في الجامعات

السبت، 06-11-2021 09:41 ص

أم تذبح طفليها وتلقي بنفسها من الطابق الثالث في تونس

6183d3ad4236040a67063cab


الوكيل الإخباري - في جريمة هزت تونس قامت أم بطعن طفليها، ثم ألقت بنفسها من الطابق الثالث بسبب خلافات مع زوجها .

وفي التفاصيل فقد أقدمت أم تونسية، يوم الخميس، على ذبح طفليها بسكيّن في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، قبل أن تقدم على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، بسبب خلاف مع زوجها، مما تسبب في وفاة الابن صاحب السنة ونصف من العمر، وإصابة الطفلة بجروح، في جريمة بشعة هزّت التونسيين.

اضافة اعلان

 

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي، أن خلافا نشب بين زوجين قاطنين في منطقة أولاد حفوز من محافظة سيدي بوزيد، انتهى بوفاة طفل يبلغ من العمر سنة ونصفا على عين المكان، وإصابة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تم إسعافها لاحقا وإنقاذ حياتها، بعدما أقدمت والدتهما على طعنهما بسكين.

 

وأضاف الناطق الرسمي في تصريح للإعلام المحلي التونسي أنه بعد طعن ابنيها، ألقت الأم بنفسها من الطابق الثالث، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها إلى المستشفى، مضيفا أن النيابة العامّة أذنت بفتح تحقيق في الحادثة.

 

وبحسب العربية نت ارتفعت في الفترة الأخيرة، معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في تونس بشكل لافت، مما أثار قلقا شعبيا وسط دعوات بتعزيز الأمن لحماية المجتمع وبتفعيل عقوبات ردعية وإعادة العمل بعقوبة الإعدام.

 

وهذا الأسبوع، هزّت جريمة بشعة محافظة سوسة الساحلية، حيث تعرّض شاب في مقتبل العمر إلى عملية طعن بسكين أنهت حياته، إثر خلاف جدّ بينه وبين أحد الأشخاص أمام أحد المطاعم.

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة










 




 

 


 

إقرأ ايضا
18

أحدث التطورات في واقعة انتحار طالبين الإسكندرية بعد كتابة وصيتهما

كككك

أردني يقتل بنغالي خلال مشاجرة في الكويت

شرطة مصر

مصر.. جريمة ذبح جديدة أقسى من واقعة الإسماعيلية

اسعاف خاص

تعرض مواطن وزوجته للدهس في الكرك

الأمن العام

وفاة طفل إثر سقوطه من حافلة في الرمثا

1120213163721601256545

الامن : وفاتان بحادث سير في مادبا

أخبار متعلقة
image (1)

موظف في مركز للبريد الأمريكي يقتل اثنين من زملائه ثم ينتحر