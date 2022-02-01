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الثلاثاء، 01-02-2022 04:24 م

أوزبكستان ..أُم تتجرد من الإنسانية وترمي طفلتها للدببة المفترسة

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الوكيل الإخباري - شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لأم تقوم برمي طفلتها الصغيرة في قفص الدببة، وسط ذهول جميع الأشخاص الموجودين في حديقة الحيوانات.

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وقعت هذه الحادثة في حديقة حيوانات في العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث فاجأت الأم التي تجردت من مشاعر الأمومة والإنسانية، الجميع بعدما قامت بإلقاء ابنتها من فوق الحاجز الحديدي داخل حظيرة الدببة، رغم محاولات الزوار ورجال الأمن ثنيها عن هذا الأمر.

وفاجأت الدببة المفترسة الجميع بردة فعلها، حيث لم تبادر لمهاجمة الطفلة وافتراسها، بل قامت بالاقتراب منها وشمت رائحتها، قبل أن يقوم موظفو الحديقة بإلهائها عن الطفلة لحين إخراجها من القفص.


يُذكر أنّ حديقة الحيوانات أخذت على عاتقها علاج الطفلة التي تعرضت لإصابات بليغة جراء سقوطها، في حين قالت الشرطة إنّها ستفتح تحقيقاً في الحادث لمعرفة الأسباب التي دفعت الأم للقيام بهذا الأمر الغريب.


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