الامن العام : وفاة ثلاثة عمال إثر انهيار حفرة امتصاصية

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد الى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني المفرق يفيد بوجود ثلاثة حالات غرق لعمال وافدين من جنسية عربية أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بالقرب من حفرة امتصاصية قديمة مما ادى الى انهيارها وسقوطهم داخلها بإحدى المناطق في محافظة المفرق ، حيث تحركت فرق الغطس المتخصصة الى موقع الحادث وعملت على انتشالهم من داخل الحفرة ، بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفيات الى المستشفى ، وفُتح تحقيق بالحادثة.

اضافة اعلان